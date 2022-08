Record des championnats pour Duplantis, doublé français en VTT

L'homme de la soirée est Armand Duplantis. Il a remporté le concours du saut à la perche et a battu le record des championnats d'Europe avec une barre à 6,06m, un record qu'il détenait déjà. Il signe son 51e saut à plus de six mètres. Thibaut Collet a terminé 5e et Renaud Lavillenie 7e. Rénelle Lamotte a pris la médaille d'argent sur 800m, sa troisième consécutive après 2016 et 2018 et le relais 4x400m messieurs a terminé avec la médaille de bronze. Plus tôt dans la journée, Clémence Beretta et Kévin Campion ont terminé sixièmes sur le 20km marche féminin et masculin. Loana Lecomte est devenue championne d'Europe en VTT cross-country avec une trentaine de secondes d'avance sur Pauline Ferrand-Prévot. Cette dernière a connu un problème avec sa chaîne alors qu'elle était en tête de la course. En canoë-kayak, les Bleus ont décroché le bronze en K4 en ligne 500m et même métal pour Marc-Antoine Olivier sur le 5km en eau libre. Dernière journée de ces championnats européens demain.

