Reconnaissance faciale : des sous et des doutes

Les tribunes françaises redoutaient que la reconnaissance faciale amplifie la répression du mouvement ultra au détriment des droits des citoyens et des citoyennes. Mais le capitalisme s'avère beaucoup plus astucieux finalement pour y parvenir, avec le consentement des premiers concernés. John Textor, nouveau propriétaire de l'OL, penserait à diffuser des applications commerciales censées "faciliter" la vie des supporters et surtout leurs achats. Une évolution du football où le fan se révèle d'abord un client. Une logique qui laisse entière la question, qui touche l'ensemble de la société d'ailleurs, de la propriété des données personnelles et des libertés individuelles.

NBAisation du foot

Le nouveau propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, songerait donc à importer en France et au Groupama Stadium l'usage de la reconnaissance faciale pour des applications commerciales visant àles achats des supporters au sein du stade. Comme l'Américain l'a expliqué très prosaïquement dans. En premier lieu, cette vision du sport éclaire les raisons et les motivations de son engagement financier dans le football (également par exemple à Botafogo). Il s'agit bien d'établir une synergie avec son cœur de métier, les technologies virtuelles et immersives, et de réaliser au bout du compte des profits. À l'instar des fonds de pension, pour cette vague d'investisseurs le ballon rond doit rapporter, et plus seulement indirectement.Il ne s'agit pas d'être naïf ou d'idéaliser le passé : le public a toujours été une source de revenus, de la simple billetterie à la vente du sandwich merguez (ou galette-saucisse) de la mi-temps. Toutefois, l'ancien skateboarder devenu entrepreneur dans les hautes technologies propose de franchir un seuil qualitatif et quantitatif. Derrière l'offre d'un service (pouvoir entrer juste en scannant sa tête), l'ambition réelle demeure de constituer une immense fichier biométrique de l'ensemble des supporters et supportrices, ici de l'OL, qui pourra ensuite se monétiser auprès des sponsors ou de potentiels partenaires, sans parler éventuellement des risques de piratage ou même de détournement par les forces de l'ordre ou les autorités judiciaires.La CNIL peut mettre en avant la nécessité