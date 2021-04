Récit de la journée qui a vu naître la Superligue européenne

Ce dimanche, le New York Times a provoqué un tremblement de terre en annonçant que douze mastodontes anglais, espagnols et italiens avaient décidé de créer une Superligue à partir de 2022. Une information confirmée tard dans la soirée dans un communiqué officialisation le lancement de la "Super League" dont la seule rumeur a entraîné un tollé chez les acteurs du football européen, de l'UEFA aux supporters en passant par Gary Neville. Récit d'une journée qui pourrait tout changer.

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 -- Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

La bombe est tombée dimanche, peu après le coup d'envoi des premières rencontres domestiques de la journée, et elle a rapidement provoqué une immense déflagration dans le macrocosme du football européen. Douze clubs parmi les plus riches du Vieux Continent auraient décidé de s'affranchir de l'UEFA en créant leur propre compétition, une Superligue européenne, dès 2022, selon le. Une information confirmée peu après minuit dans la soirée de dimanche via un communiqué commun dans lequel est annoncée la création de, et précisé que trois clubs supplémentaires seront invités à rejoindre les affranchis. La raison ?Dans le lot, on retrouve donc six Anglais (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Arsenal), trois Espagnols (Real Madrid, Barcelone et Atlético de Madrid) et trois Italiens (Juventus, Inter et AC Milan). Douze déserteurs. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com