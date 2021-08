information fournie par So Foot • 05/08/2021 à 06:00

Rebecca Quinn, le symbole de Tokyo

Alors qu'iel disputera vendredi une finale des Jeux olympiques avec le Canada face à la Suède, Quinn a déjà gagné. Pièce maîtresse de la sélection canadienne, l'athlète de 25 ans est la première personne ouvertement transgenre non-binaire à participer aux Jeux et à être médaillée olympique. Des victoires, qui font d'iel l'un des symboles forts de Tokyo 2020.

Vivre au grand jour

Un nouveau chapitre de l'histoire des Jeux olympiques s'est ouvert cet été au Japon. Au moins 179 athlètes ouvertement LGBT se sont envolés vers le pays du soleil levant. Soit un record depuis la création des JO en 1896, selon le site. Ce chapitre inspirant, symbole d'une nouvelle inclusion, s'étoffera encore vendredi matin heure française lors de la finale du tournoi olympique féminin entre le Canada et la Suède. Alors que l'équipe canadienne emmenée par Christine Sinclair tentera de monter pour la première fois sur la plus haute marche du podium des JO, Quinn associera un peu plus son nom à Tokyo 2020. Que la breloque soit d'or ou d'argent, l'athlète deviendra la première personne transgenre non-binaire médaillée de l'histoire des Jeux. Un fait inédit, alors qu'il y a seulement dix-sept ans le CIO interdisait encore la participation des transgenres -- c'est à dire des personnes dont l'identité de genre n'est pas en adéquation avec le sexe assigné à la naissance.Cette médaille olympique aura donc une saveur particulière pour l'international·e canadien·ne aux 68 capes, qui au début de la compétition avait exprimé sa fierté de voir inscritsur son accréditation ", tout en rappelant que