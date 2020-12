Real Sociedad-Atlético, la guerre du style

Tous les deux situés sur le podium de cette surprenante Liga 2020-2021, la Real Sociedad (troisième, 26 points) et l'Atlético de Madrid (premier, 29 points) s'affrontent à Anoeta. Chacun à leur manière, Basques et Madrilènes visent des objectifs différents, mais aussi symptomatiques des capacités réelles des deux clubs.

Départ canon, puis les blessures

Si on la regarde de manière plus romantique, cette opposition entre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid dans la course au titre en Liga ressemble à deux sortes d'histoires d'amour. La Real, c'est l'idylle estivale traversée de manière intense et passionnelle jusqu'au jour où la réalité vient toquer à la porte pour siffler la fin de la récréation. L'Atlético de Madrid, c'est la rencontre plus cartésienne où les éléments permettent de constater par a + b qu'une relation aussi stable que durable devient envisageable. De fait, il y a, d'un côté, une Real Sociedad qui a enflammé le début de saison, à une période où les grosses écuries étaient encore en rodage. Lesont profité de leur forme étincelante pour enchaîner les victoires et s'emparer de la tête de la Liga... avant de redescendre sur terre. De l'autre côté, il y a l'Atlético. Qui, en bon diesel, a commencé doucement, avec notamment deux nuls 0-0 contre Huesca et Villarreal, avant de monter en puissance. Et de poser à son tour ses fesses sur le trône de la Liga.Pour la Real Sociedad, le premier couac a eu lieu le 29 novembre. Alors qu'elle restait sur une série de six victoires consécutives, l'équipe basque n'est pas parvenue à battre Villarreal à domicile, 1-1. Cela aurait juste pu être un coup d'arrêt, sauf que depuis, la Real n'a plus été capable de gagner le moindre match. Le coach, Imanol Alguacil, tente néanmoins de tempérer :, a-t-il assuré en conférence de presse. Vrai. Néanmoins, sa mine déconfite après la défaite de samedi soir sur la pelouse de Levante, où son équipe a été renversée après avoir mené 1-0, semblait dire que, quelque part, Alguacil s'était pris au jeu.