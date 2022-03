information fournie par So Foot • 09/03/2022 à 06:00

Real Madrid-Paris : mettre la tenue de soirée

Souvent insipide en Ligue 1 cette saison, un peu plus que les autres, le PSG a pour seules parenthèses enchantées ses cavalcades européennes, qu'il a jusqu'ici gérées avec un certain brio. Pour ne pas amputer sa saison de deux derniers mois de frissons continentaux, Paris va devoir faire, ce mercredi soir au Bernabéu face à un Real Madrid paré pour l'exploit, comme au match aller : jouer comme une grande équipe européenne, et plus comme une équipe française suffisante.

Real Madrid Paris S-G Le 09/03/2022 à 21h Diffusion sur

Dynamiques inverses

Le Bernabéu a beau être éventré par les grues et les échafaudages qui assurent actuellement sa mue, il reste l'un de ces quelques écrins en Europe qui savent sublimer les très grandes affiches européennes. Et à ne pas s'y tromper, la réception du Paris Saint-Germain, ce mercredi soir en 8de finale retour de la Ligue des champions, en est une belle.Au-delà des stars, toutes opérationnelles pour le grand rendez-vous, il y a surtout cette pression unique qui fait frémir d'impatience les supporters de tout bord dans la capitale espagnole. Côté Paris, ce rêve de rajouter le scalp d'un nouveau grand d'Europe à son tableau de chasse et de ne pas quitter, comme trop souvent, la C1 avant le début du printemps. Côté Real, cet impératif de briller après un résultat négatif à l'aller , mais cette certitude absolue, renforcée par la dynamique desdepuis trois semaines, qu'ils peuvent renverser la situation., a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com