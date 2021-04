Real Madrid, les papys font de la résistance

Trois ans après la finale de Kiev, le Real Madrid et Liverpool se retrouvent en Ligue des champions. Et s'il s'est passé beaucoup de choses à la Maison-Blanche durant ces trois ans, les Reds n'auront pas cette impression, puisque les trentenaires (Ramos - blessé pour ce quart de finale -, Casemiro, Kroos, Modri? et Benzema) sont toujours les patrons des lieux.

Courtois et Mendy comme exception

Avec

31 mai 2018. Cinq jours après avoir remporté une troisième Ligue des champions consécutive avec le Real Madrid, Zinédine Zidane prend tout le monde par surprise en annonçant son départ de la Maison-Blanche. Pour justifier son choix, le technicien français parle d'unBref, le double Z évoque à demi-mot une fin de cycle. Et visiblement, Zizou est visionnaire, puisque quelques jours plus tard, Cristiano Ronaldo quitte, lui aussi, le navire, appuyant la thèse de la fin de cycle. Pourtant, trois ans plus tard, le Real Madrid est de retour dans la bataille en C1 - après deux éliminations en huitièmes de finale consécutives - avec un onze qui ressemble fortement à celui qui s'est imposé face à Liverpool en 2018 (3-1). Lesne devront donc pas trop être dépaysés au moment d'affronter ce Real Madrid en quarts de finale cette saison.À première vue, pas grand-chose ne semble avoir changé pour le Real Madrid depuis trois ans : Zinédine Zidane est sur le banc, Sergio Ramos est toujours le patron, le trio au milieu Casemiro-Kroos-Modri? marche sur les adversaires et Karim Benzema continue de régaler. Sans oublier Raphaël Varane et Dani Carvajal qui sont toujours indéboulonnables. Pourtant, une fin de cycle a bel et bien eu lieu à l'été 2018. Voyant ses cadres approcher de la trentaine, Florentino Pérez a voulu injecter du sang neuf dans l'effectif. Et c'est ainsi que Vinícius Júnior (45 millions), Álvaro Odriozola (40 millions), Thibaut Courtois (35 millions), Rodrygo (45 millions), Éder Militão (50 millions), Luka Jovi? (60 millions), Eden Hazard (100 millions), Ferland Mendy (48 millions) ou encore Takefusa Kubo (2 millions) ont débarqué dans la capitale espagnole.