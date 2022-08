Real Madrid : Karim Benzema a la Liga à ses pieds

Si le FC Barcelone a recruté à foison cet été, ce démarrage de la Liga 2022-2023 garde les yeux tournés vers la grande attraction du championnat : Karim Benzema. En mission pour remporter le Ballon d'or cette saison, l'avant-centre du Real Madrid ne décélère pas dans cette année civile et prouve que repousser à chaque match le sommet de son art constitue la démonstration de force la plus souveraine qui soit.

L'héritier de Messi

Carlo Ancelotti a beau avoir remporté quatre Ligues des champions, la Liga, la Bundesliga, la Premier League, la Ligue 1 et la Serie A, le tacticien de 63 ans possède encore de l'appétit. Preuve en est : la victoire du Real Madrid contre l'Eintracht Francfort en Supercoupe d'Europe (2-0) , permettant à lade rejoindre le FC Barcelone et l'AC Milan au nombre de trophées remportés dans la compétition (5). Au moment de débriefer la rencontre, le Transalpin a logiquement été interrogé sur la nouvelle prestation XXL de Karim Benzema, auteur du deuxième but de son équipe. ", analyse Don Carlo." Et pour La Liga ? Encore moins.Histoire de faire apparaître un peu mieux son nom dans les pages d'or du Real, Benzema a inscrit son 324but en 606 matchs sous le maillot. C'est un but de plus que la légende Raúl González Blanco (323 pour 741 rencontres), et cela place le…