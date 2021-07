Real Madrid : Florentino Pérez sur écoute

Le petit monde du Real Madrid a encore été secoué tout au long de cette semaine. Le journal en ligne El Confidencial a en effet dévoilé plusieurs enregistrements dans lesquels Florentino Pérez critique ouvertement joueurs, entraîneurs et journalistes. Une énième affaire qui fragilise un peu plus la stature du patron merengue.

" Raúl et Casillas sont les plus grandes arnaques de notre époque. Casillas me fait rire, j'ai un peu de sympathie pour lui. En taille, il est tout petit et mentalement c'est un enfant." Florentino Pérez en avril 2006

2006 : l'époque des ringards

Ces mots durs signés Florentino Pérez datent de 2012. Le président du Real Madrid s'en prend alors à l'icône du club, et ce n'est qu'une petite partie de l'exhumation d'enregistrements gênants révélés parcette semaine. Des réflexions certes personnelles et prononcées dans un cadre privé, mais qui trahissent aussi les idées brutes d'un homme pour qui le football est avant tout un produit solvable.Le 27 février 2006, Florentino Pérez annonce sa démission du Real Madrid. À la tête du club depuis l'an 2000 et même réélu à 94% des voix en 2004, le magnat du BTP est alors l'homme de la situation. Sa plus grande réussite ? Les Galactiques, évidemment. Luís Figo, Ronaldo, Zinédine Zidane, David Beckham et Michael Owen sont ainsi venus grossir les rangs d'une institution déjà bien enrobée. Car si la réussite économique est indéniable (346 millions d'euros de recettes en 2005), cette succession de noms ronflants annonce les prémices d'un déclin sportif certain en ce début de siècle. Les deux titres de champions d'Espagne (2001 et 2003) et la seule Ligue des champions (2002) sont insignifiants comparés aux objectifs promis, et Pérez se voit contraint de quitter le navire. Son navire.Une décision surprenante, à laquelle ne seraient pas étrangers les deux cadres espagnols du club : Iker Casillas et Raúl González Blanco. Les légendes grinçaient effectivement déjà des dents, au regard de cette dégradation sportive au profit d'un marketing de masse. Dans l'un des premiers extraits révélés pardatant du 24 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com