Real Madrid-Eintracht Francfort : remake de la meilleure finale de l'histoire de la Coupe d'Europe

La dernière fois que l'Eintracht Francfort s'est présenté sur une pelouse face au Real Madrid, les deux clubs se sont livrés, selon les plus nostalgiques, la meilleure finale européenne de l'histoire. Perdants valeureux face à une équipe de stars, Di Stéfano et Puskás en tête, les Aigles n'ont depuis plus cédé face à une équipe espagnole et ils feront tout pour que la série continue ce mercredi soir lors de la Supercoupe d'Europe, à Helsinki.

Real Madrid Eintracht Francfort 10/08/2022 à 21h00 Supercoupe d'Europe Diffusion sur

Di Stéfano en maître, Puskás en soldat

La dernière fois que l'Eintracht Francfort a affronté le Real Madrid en match officiel, lesont remporté leur cinquième Coupe d'Europe de rang dans une rencontre encore aujourd'hui présentée comme "". Nous sommes un 18 mai, en 1960. L'Eintracht Francfort a alors réussi à priver les Rangers d'une finale à domicile en s'imposant sur un score cumulé de 12-4 (!) en demi-finale et devient l'invité surprise de cet évènement mondial, scruté par quelque 70 millions de téléspectateurs. En face, c'est la routine pour le Real Madrid, qui a déjà gagné les quatre premières éditions de la compétition et s'apprête de nouveau à rouler sur cette pauvre équipe valeureuse, mais perdante sur le papier. Sur la feuille de match, justement, on retrouve les noms ronflants d'Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás ou Paco Gento. À l'image de l'équipe de l'Eintracht qui affrontera le Real Madrid ce mercredi soir soixante ans après, les Aigles de l'époque apparaissent déjà comme une équipe ayant comme principal atout son collectif, bien loin de la flopée de stars en maillot blanc. Francfort est aussi la première équipe allemande de l'histoire présente en finale de Coupe d'Europe.Dans un Hampden Park mystérieusement acquis à la cause allemande, Paco Gento grille une dernière clope sur son aile gauche à…