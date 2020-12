Real Madrid : c'est grave docteur ?

Une prestation bien trop terne pour une équipe de ce standing, une nouvelle défaite face aux flèches du Shakhtar Donetsk (2-0) et une élimination de la Ligue des champions qui lui pend aux nez. Trois jours après s'être incliné devant Alavès en championnat, le Real Madrid a une nouvelle fois affiché ses nombreuses limites au grand jour en Ukraine, et devra impérativement battre Mönchengladbach la semaine prochaine s'il veut poursuivre sa route en C1. Le temps presse pour Zidane, mais a-t-il seulement ce qu'il faut à sa disposition ?

Zidane : "Je ne vais pas démissionner"

Évoluer ou disparaître

Désabusé. Bonnet du Real Madrid vissé sur la tête dans la froideur de Kiev, Zinédine Zidane ne peut que constater les dégâts. Bien trop neutre et plombé par des erreurs individuelles derrière, le Real Madrid s'incline pour la deuxième fois face au Shakhtar Donetsk. Bien loin de cette équipe pas toujours séduisante dans le jeu mais absolument clinique dès lors que montait la pression des soirées européennes, cessont désormais menacés d'élimination dès la phase de poules. Une mésaventure qui ne leur est jamais arrivée dans le nouveau format de la compétition à 32 équipes. Terrible pour un club qui a largement marqué la dernière décennie en remportant la Coupe aux Grandes Oreilles quatre fois en cinq saisons, dont trois sous la direction de ZZ.Le champion du monde 1998 est d'ailleurs resté droit dans ses bottes au coup de sifflet final, refusant de céder à la pression qui pèse désormais sur ses épaules. "", a-t-il tenté de se persuader. Il n'empêche : au lendemain de cette nouvelle déroute, la situation globale n'est guère reluisante pour les Madrilènes. Y compris en Liga où ils pointent à une bien insuffisante quatrième place. Pire, Luka Modri? et ses copains n'ont tout simplement pas gagné en Liga en novembre et restent sur un piteux revers à domicile contre Alavès.Quand on regarde l'effectif de ce Real Madrid, deux constats sautent aux yeux : d'abord il n'a plus été renouvelé - en atteste un dernier mercato sans la moindre arrivée - depuis de longues années et semble arrivé au bout de ce qu'il avait à proposer. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com