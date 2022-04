Real Madrid, apologie de la souffrance

Devant Chelsea, comme face au Paris-Saint-Germain, le Real Madrid s'est fait peur. Un passage obligé, afin de mieux assassiner son adversaire dans les ultimes secondes. Le mental des hommes de Carlo Ancelotti, malgré leur palanquée de titres accumulés, semble inébranlable, et les supporters madrilènes n'ont qu'une option : souffrir avec eux, pour mieux célébrer au coup de sifflet final.

Sueurs froides et chants en continu

Le Real Madrid s'est fait une nouvelle spécialité cette saison : donner des sueurs froides à ses supporters. En Liga, le club de la capitale a ainsi donné le ton avec des succès bien souvent étriqués (11 victoires sur 22 avec un petit but d'écart). Mais en Ligue des champions, lapréfère pousser le vice encore plus loin, proposant à son public un scénario complètement dingue à chacune de ses sorties. Les 59 839 spectateurs présents à Santiago Bernabéu ce mardi n'avaient pourtant a priori pas grand souci à se faire. Less'étant imposés à Stamford Bridge une semaine plus tôt (1-3), il suffisait de ne pas trop s'endormir à domicile pour valider sa place en demi-finale. Prévenu avec lad'enfer qu'avait mené le Real face au PSG en huitièmes, le contingent madrilène ne s'attendait néanmoins pas à revivre pareille soirée. Plongée dans les abysses du don de soi.Pas vraiment maîtres du ballon (47% de possession, comme face à Paris à l'aller et au retour) et bouffés dans chaque compartiment du jeu par la bande à Thomas Tuchel, les Madrilènes n'ont dès lors pu compter que sur deux choses : leur mental et leur public. En illustration statistique, les Espagnols auront notamment encaissé 90 phases offensives (contre 46), concédé 10 corners (contre un) et subi 29 frappes. Car cette saison, plus que les autres, c'est bien dans la capacité de résilience de chacun qu'est née la soif de victoire. Des succès que l'on pensait longtemps dus au simple talent balle au pied du virtuose Luka Modrić, du fulgurant Vinícius Júnior ou de l'inarrêtable Karim Benzema mais que ces douces nuits printanières sont venues ramener à la surface. Celle du pragmatisme et du tout collectif.En conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti avait à ce titre prévenu les siens :