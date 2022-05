Real-City : débat en haut

Une semaine après une manche aller enflammée, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent mercredi soir, au Bernabéu, pour désigner le deuxième invité d'une finale de C1 qui se jouera au Stade de France à la fin du mois. C'est aussi deux visions du foot qui vont débattre : le foot des individus contre celui de l'expression collective.

Real Madrid Manchester City 03/05/2022 - 21:00 C1 - Demies Diffusion sur

Ainsi Karim Benzema, arrivé sans carte et sans boussole en 2009 à Madrid avant de progressivement devenir l'un des aventuriers les plus affûtés de l'une des îles les plus uniques de l'histoire du foot, est venu poser le point final d'une drôle de soirée , mardi dernier à l'Etihad Stadium de Manchester. L'attaquant français, qui disputait alors le 600match de sa vie sous le maillot du Real, n'a plus 21 ans, mais désormais 34, et ne cesse d'enchaîner les miracles au cœur d'une saison où il s'amuse à faire plus que jamais déborder la marmite. On peut en parler avec des chiffres – 42 buts marqués en 42 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 14 en 10 rencontres de Ligue des champions, et 13 passes décisives –, mais aussi avec des images : Benzema est aujourd'hui le symbole d'un Real mystérieux, mais heureux, vainqueur ce week-end du 35titre de champion d'Espagne de son histoire , qui représente fièrement le football des joueurs. Un football, dirigé par un fils de paysans…