RC Lens, merci pour cette saison

Refoulé du wagon des Européens pour un point la saison dernière, le RC Lens a une nouvelle fois achevé la saison à la septième place et échoué de peu à accrocher l'Europe, en dépit de perfs récurrentes contre les équipes du top 5. Une petite frustration qui ne doit pas occulter cette immense satisfaction rendue possible par Franck Haise, son entraîneur : portés par un projet de jeu emballant et un état d'esprit en béton armé, les Sang et Or sont bel et bien de retour au premier plan.

96 e , grand huit et guichets fermés

Il y a tant de tribunes clairsemées en France que faire soulever un stade comble en Ligue 1 constitue déjà une expérience unique en soi. En égalisant au bout du temps additionnel contre Monaco (2-2), samedi, Ignatius Ganago s'est payé le luxe d'en faire chavirer deux d'un coup, et non des moindres : Bollaert, bien sûr, mais aussi le Vélodrome, théâtre soudain de la qualification directe de l'OM pour la Ligue des champions, et de folles effusions de joie tranchant largement avec le désarroi de Monégasques matraqués.Mais ce pion ultra-tardif du Camerounais, à une 96minute que le RC Lens a longtemps maudite avant de faire sienne cette saison (1), n'a pas seulement engendré un improbable twist qui a pris toute la lumière : il a, et c'est forcément et logiquement passé au second plan, également permis aux Sang et Or de boucler un huitième match consécutif sans défaite en Ligue 1, dans une fin de saison qui les a pourtant vus affronter quatre des six futurs représentants français en Coupe d'Europe (Paris, Nice, Nantes et Monaco). Cela ne leur a pas suffi, en revanche, pour accrocher l'Europe, qui déjà s'était refusée à eux pour un point l'an passé.Mais puisque le RC Lens, 16budget de Ligue 1, n'est pas programmé pour ça, et qu'il fallait un sacré alignement de planètes (qui s'est tout de même produit durant 5 minutes, entre l'ouverture du score de Frankowski et l'égalisation de Badiashile) pour doubler Nice et Strasbourg et choper la qualif' en Ligue Europa Conférence, la priorité était ailleurs pour le public de Bollaert, où l'on jouait samedi soir pour la 11fois à guichets fermés cette saison : remercier et honorer ses joueurs et leur dire toute sa fierté. Une fierté toute légitime. Car pour son deuxième exercice consécutif dans l'élite, dont on a coutume de dire qu'il est le plus difficile pour les anciens pensionnaires de Ligue 2, le Racing a trouvé le moyen de faire mieux