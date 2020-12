Raymond Domenech officiellement à Nantes, la science exacte ?

Pour redresser le FC Nantes, Waldemar Kita a décidé d'introniser Raymond Domenech sur le banc. Une décennie après sa dernière expérience, un quart de siècle après son dernier match en Ligue 1. À point de se demander qui va redresser qui, et surtout si l'ancien sélectionneur est un fiasco annoncé ou une idée de génie.

Domenech à Nantes, c'est officiel

Domenech, reprise d'activité à 69 ans

De Christian Gourcuff à Raymond Domenech. À première vue, Waldemar Kita a tenté une provocation douteuse. Au pire, il se fait hara-kiri en bonne et due forme. Car dans uned'entraîneurs, le consultant de la chaîne L'Équipe coche sur le papier toutes les cases qui devraient le reverser en liste noire : philosophie de jeu éloignée des principes qui ont fait les plus belles heures du FC Nantes, dix années complètes loin des bancs professionnels, et une dernière expérience dans l'élite française il y a plus d'un quart de siècle.À l'époque, le championnat s'appelait la Première Division, l'arrêt Bosman n'était pas en vigueur, la France n'avait gagné aucune Coupe du monde, et François Mitterrand était président de la République française. Depuis, les Bleus ont subi une frappe sous la barre d'Emil Kostadinov, remporté deux Coupes du monde - et accessoirement un Euro de plus - et cinq présidents différents ont occupé l'Élysée. Deux ne sont plus de ce monde, comme la promo 2010 des Bleus, enterrée par Raymond Domenech lui-même...Le métier d'entraîneur de club est chronophage, multitâches, si ce n'est politique - coucou Thomas Tuchel -, ce qui ne manquera pas d'interroger sur les capacités de Domenech à replonger à 69 ans, tout en préservant sa santé physique et mentale. Surtout qu'entre 2010 et 2021, la France du football et ses acteurs ont autant évolué que la société française elle-même. Le mari d'Estelle Denis doit non seulement combler un déficit de crédibilité - hérité de ses deux dernières années en poste comme sélectionneur -, mais aussi prouver que contrairement à 2010, il peut dialoguer avec son vestiaire. Dans tout cela, on pourra se demander si Waldemar Kita ambitionne autre chose qu'un simple pied de nez envers les supporters et les médias. Voire un simple doigt d'honneur avant de laisser le FC Nantes partir à la dérive.