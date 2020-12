Rayan Raveloson : "Le foot, si tu ne t'amuses pas, à quoi ça sert ?"

L'histoire du Troyen Rayan Raveloson, 23 ans et installé en Ligue 2 depuis 2014, a pourtant débuté sur le parking d'un Lidl. L'international malgache rembobine sa trajectoire et raconte la puissance du Port. Sur un air de maloya.

"Mais je peux jouer partout, je suis polyvalent. Même si à la base je n'ai pas un grand amour pour les tâches défensives, je suis là si l'équipe en a besoin."

Anosibe Ifanja, c'est un quartier de la capitale Antananarivo. En fait, j'y suis né un peu par hasard. Ma mère est réunionnaise et mon père malgache : ils vivaient à La Réunion mais ils étaient en vacances là-bas et je suis arrivé un peu plus tôt que prévu... Et puis lorsque j'avais deux ou trois mois, la famille est rentrée à La Réunion. J'ai grandi là-bas mais à Madagascar j'ai plein de souvenirs : les vacances, les matchs dans la rue avec des terrains que l'on traçait nous même. Les gens n'imaginent pas forcément mais Madagascar c'est une grande terre de foot avec des terrains à tous les coins de rue...Je comprends un peu, les formules de politesse surtout mais je ne prétends pas le parler. A la maison, on parlait créole.Ah bon, pas sexy avec le grand port international ? () Moi je suis fier d'être Portois. A 1000%. On nous a collé une étiquette : celle de voyous. Mais au Port, il y a une âme. Du caractère aussi. On sait ce qu'il faut pour s'en sortir.C'est une histoire de famille. Mon père, qui était international malgache évoluait à La Réunion et avait signé à la Jeanne d'Arc, le club du Port. Il a une belle réputation. Il est connu sous le nom de Pierre Kelly, un surnom. Kelly, ça veut dire petit en malgache... Ma mère jouait aussi à la Jeanne d'Arc. Ils se sont rencontrés à l'entraînement. J'ai vu jouer mon père à la fin de sa carrière à l'AS Chaudron et j'ai vu des cassettes de ses matchs : je peux dire qu'il était fort mais son parcours n'a jamais été un poids pour moi. Après sa carrière, il a pris un poste à l'Office Municipal des sports de sa ville et il a entraîné. Forcément, à la maison, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com