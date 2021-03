Rassambek Akhmatov : " Drogba m'a conseillé de rentrer en Europe"

Il est passé d'un club de DH alsacienne à Miami, s'est fait recruter sur LinkedIn, a mis un tampon à Drogba, puis s'est pris un tampon par Drogba et joue aujourd'hui à Comuna Recea, en deuxième division roumaine. Rencontre avec Rassambek Akhmatov, milieu franco-russe de 24 ans qui, avant de vivre tout ça, a dû fuir la Tchétchénie avec ses parents.

"En Tchétchénie, je faisais de la lutte, je ne connaissais pas le foot ! C'est sur le city-stade à Haguenau que je l'ai découvert."

Recea, c'est un tout petit village de Roumanie. Moi, j'habite à Baia Mare, la grosse ville juste à côté. L'impact de la Covid est moins important qu'en France. On n'a eu que deux semaines de confinement en novembre où on pouvait quand même jouer, et c'est tout ! Tout est ouvert là-bas, il faut juste porter des masques dans les magasins. Je n'ai connu la Roumanie que sous la Covid, mais on sent quand même que c'est un pays qui vit football, et depuis longtemps. En novembre, on a par exemple reçu une équipe de Bucarest. Leurs supporters ont fait sept heures de bus, il y avait tout un kop, tous torse nu dans le froid avec des fumigènes. Il y avait une centaine de supporters cagoulés derrière le but qui ont foutu le bordel tout le match, même s'ils n'étaient pas censés être là à cause de la Covid. À 100, ils ont fait plus de bruit que les stades de 23 000 places que j'ai connus aux États-Unis. Ils sont fous ici !J'ai assez peu de souvenirs de là-bas. Mon père était chauffeur routier, et ma maman était mère au foyer. Je me souviens surtout du parcours Tchétchénie-France qui a été vraiment très compliqué. Avec mes parents et ma sœur, on faisait partie des premières familles à arriver en France. Maintenant, les familles obtiennent un visa, elles arrivent en avion. Nous, on a fait le trajet à pied dans la forêt, sous la pluie, on a pris plusieurs trains. On était sans portable, sans rien, on a été séparés de mon oncle et ma tante en Pologne, c'était très compliqué. Ensuite, en France, on a habité à Montauban, Châteauroux et enfin à Haguenau en Alsace. Là-bas, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com