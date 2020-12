Rass King : "Memphis ne pourrait pas vivre sans faire de musique"

La semaine dernière, Memphis Depay se faisait remarquer non pas sur les pelouses de Ligue 1 mais sur les plateformes de streaming : c'est en effet le vendredi 30 novembre que sortait Heavy Stepper, son tout premier EP en tant que rappeur. Un projet réalisé par passion pour la musique, sous l'oeil de Rass King, producteur de musique basé à Rotterdam. Quelques jours après la sortie du projet, le musicien raconte la conception de ce disque un peu à part. Et évoque les talents de chanteur de Memphis Depay.

Vidéo

J'ai rencontré Memphis via Winne, un rappeur connu à Rotterdam, là ou je vis. On travaillait un jour ensemble et Memphis a écrit à Winne via Instagram pour lui dire qu'il allait faire un projet humanitaire au Ghana, le Genesis Project. Il lui a proposé d'écrire une chanson sur ce projet, et Winne m'a alors fait travailler sur cette chanson. C'était en 2018, quelque chose comme ça. On collabore aujourd'hui depuis deux ans et on est devenus très proches en très peu de temps.Je n'avais aucun a priori, parce que Winne m'a demandé, et je lui fais entièrement confiance. Et j'ai vite vu qu'il avait vraiment du potentiel en tant qu'artiste. Je ne l'ai pas considéré comme un joueur de football qui essaye vaguement de faire du rap, j'ai vu un footballeur, et un rappeur. Il a juste plus de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com