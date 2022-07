information fournie par So Foot • 14/07/2022 à 06:00

Rapport du Sénat sur les incidents du Stade de France : police partout, football nulle part !

La commission d'enquête du Sénat a rendu son rapport concernant les graves incidents qui étaient survenus lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Le diagnostic après un mois d'auditions s'avère sans appel : la faillite des divers organisateurs, notamment les dysfonctionnements dans la gestion des forces de l'ordre, est la cause du chaos dont le monde entier a été témoin. Et les supporters de Reds en furent les victimes, en rien les coupables.

Les raisons de la colère

Le préfet de police Didier Lallement, dont le départ est programmé pour le 20 juillet, peut largement prendre ce rapport pour l'épitaphe de son passage controversé à son actuel poste.(...), explique ainsi sans retenue le sénateur François-Noël Buffet. Le fiasco du 28 mai retombe selon la chambre haute largement sur les épaules de la préfecture de police du fait des décisions qu'elle a prises, en fonction d'une ligne sécuritaire considérant les supporters britanniques et les risques de fraude aux billets comme les principales menaces à juguler. Résultat, une rigidité opérationnelle conduisant à unAutre cible : le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dont la communication lamentable a été soulignée par l'ensemble des élus. Sontardif fin juin n'a toujours pas calmé la colère outre-Manche.Parmi les petites erreurs qui se sont transformées en catastrophe, le choix - un ordre de la préfecture - de retirer la signalétique à la sortie du RER D pour un itinéraire de délestage vers le RER B. Une fois la grève annoncée sur ce dernier, personne n'a semble-t-il été capable de se coordonner ni d'alerter sur le besoin d'adapter de nouveau l'orientation des passagers. Ce raté a métamorphosé le tunnel sous l'autoroute A86, censé servir de préfiltrage, en un terrible goulot d'étranglement, coincé sur le côté par des camions de CRS. Il a fallu le faire sauter pour éviter un Hillsborough bis. Or des centaines de délinquants parvinrent eux aussi sur le parvis pour commettre leurs larcins et agressions. Des scènes cauchemardesques pour nombre de fans anglais, parfois en famille. La très mauvaise Lire la suite de l'article sur SoFoot.com