Raphinha, il s'agirait de grandir

Parmi la pléiade de recrues du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Raphinha n'a pas encore convaincu la totalité des socios barcelonais quant à sa plus-value apportée depuis son arrivée en Catalogne. Forcément, ce Clásico importantissime serait une occasion rêvée pour le Brésilien de prouver qu'il est à ranger dans la catégorie des légendes auriverdes du Barça. Mais en est-il vraiment capable ?

R comme Ronnie, vraiment ?

Lockhart Stadium, Fort Lauderdale, Floride, USA. Voilà l'endroit exact où Raphael Dias Belloli, dit Raphinha, a joué son premier match sous les couleurs du FC Barcelone. Transféré pour la coquette somme de 58 millions d'euros de Leeds United au Barça, l'international brésilien n'a pas tardé à se mettre en évidence face à l'Inter Miami avec deux passes décisives et un but pour un festival offensif(6-0). Dans la foulée, l'ancien Rennais n'a pas fait dans la dentelle pour parler de son prochain adversaire au programme, un certain Real Madrid :Plutôt osé face au champion d'Espagne et d'Europe en titre.Trois jours plus tard, à Las Vegas, Raphinha a assumé ses propos en marquant l'unique but d'undélocalisé aux États-Unis (1-0) . De quoi devenir le héros d'un match de présaison un peu plus prestigieux que les autres, mais sans pour autant convaincre tout le monde à Barcelone. Grâce à son été pharaonique, le Barça a empilé les recrues pour redevenir, en théorie, compétitif à l'échelle nationale et européenne. Seulement voilà, le couac de la double confrontation contre l'Inter est passé par là ( 0-1 , 3-3 ) et Raphinha n'a pas suffisamment pesé pour mettre son nouvel employeur en position de force en vue d'une qualification en huitièmes de finale de C1. Dès lors, le Barça se rapproche inexorablement d'une deuxième sortie consécutive en phase de poules de la Ligue des champions, malgré sa machine Lewangoalski . Avant de jouer son premieren Liga, Raphinha s'est logiquement montré un peu moins pédant qu'il y a trois mois face aux médias., révèle… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com