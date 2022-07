Raphinha au Barça : 70 millions et quelques doutes

Kessié, Christensen et désormais Raphinha. Le FC Barcelone a bien décidé d'être un acteur prépondérant de ce mercato estival et cela, même s'il faut jouer avec des finances déjà dans le rouge. Et si le club catalan a réalisé un joli coup au regard de la qualité de ses concurrents dans ce dossier (Chelsea et Arsenal), le recrutement coûteux (70 millions d'euros) de l'ancien joueur de Leeds et de Rennes ne présage pas l'extase non plus.

C'est bien connu, Joan Laporta n'est pas du genre à faire dans la surenchère. En décembre dernier, au moment où la perspective d'une prolongation d'Ousmane Dembélé devenait de plus en plus concrète, le président du Barça n'avait pas hésité à assurer que son joueur était. Cette semaine, le dirigeant espagnol s'est cette fois-ci réjoui du grandgrâce à l'arrivée de Raphinha., a-t-il rajouté. Sauf que voilà, l'écurie catalane a beau avoir grillé la priorité à Chelsea ou à Arsenal dans ce dossier à 70 millions d'euros, rien ne laisse à penser que l'ancien pensionnaire de Leeds fera partie du gratin des lusophones qui ont réussi chez les

Principio de acuerdo con el @LUFCes para el traspaso de Raphinha

L'exception qui confirme la règle

Laporta aura beau aligner de nombreux qualificatifs pour parler de Raphinha, sa dernière recrue amène avec lui plus de questions que de solutions. De quoi rappeler les relativement récents achats tordus qu'ont été Paulinho, Malcom, Nélson Semedo ou encore Francisco Trincão. Et pourtant, tout portait à croire que ce FC Barcelone en reconstruction ne retomberait plus dans ses travers. Avec un style de jeu retrouvé, des jeunes arrivés à maturité poussés dans le grand bain par Xavi et une nouvelle direction expérimentée déterminée à faire oublier l'ancienne, le navire à la dérive semblait guérir et prendre, enfin, le droit chemin. Mieux encore, l'ogre espagnol a contrôlé davantage ses dépenses sur le marché en commençant par attirer des joueurs libres, et en renégociant le contrat de certains de ses cadors pour revoir sa masse salariale à la baisse.