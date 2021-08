Raphaël Varane officiellement présenté par Manchester United

Le défenseur s'engage jusqu'en 2025 et portera le numéro 19.

Raphaël Varane is unveiled at Old Trafford via @btsportfootball pic.twitter.com/P1yAGKGnnt -- utdreport (@utdreport) August 14, 2021

Attendu depuis de nombreuses semaines par les supporters mancuniens, Raphaël Varane a dévoilé son petit minois maillot à la main juste avant le coup d'envoi du premier match de Manchester United. Le défenseur s'engage jusqu'en 2025 et portera le numéro 19 (son premier au Real Madrid). Le montant du transfert oscille autour des 50 millions d'euros, sans les bonus. Le Français explique son choix de quitter le Real dix ans après dans le communiqué :Ambitieux, Varane veut faire plus que s'imposer à Old Trafford :Son nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjær, qui l'attendait depuis un bon moment, s'est lui aussi réjoui de son arrivée :Maguire-Varane, ça commence à devenir solide cette histoire.