information fournie par So Foot • 24/10/2022 à 06:00

Raphaël Varane, les pleurs et l'espoir

À un mois du Mondial au Qatar, chaque match compte pour les internationaux français et potentiels membres de la liste de Didier Deschamps. Et ce week-end, c'est Raphaël Varane qui a fait le plus parler de lui. Pas pour une bonne raison, malheureusement : lors du choc contre Chelsea, le défenseur central s'est blessé et est sorti en larmes. Une course contre la montre l'attend en vue de la Coupe du monde, désormais...

Les images, peu réjouissantes hormis pour les sadiques, parlent d'elles-mêmes. Alors que l'heure de jeu n'est pas encore atteinte à Stamford Bridge et que Manchester United tient tête à Chelsea dans un choc serré, Raphaël Varane demeure au sol à la suite d'une intervention sur Pierre-Emerick Aubameyang. Si le défenseur ne se relève pas, c'est davantage pour ne pas montrer ses pleurs que pour la douleur causée par sa jambe droite. Une fois debout, l'arrière central ne trouve pas d'autre solution que de cacher sa tête sous son maillot pour laisser ses larmes couler dans un semblant d'intimité. Car l'ancien du Real connaît la date du jour, et celle du début de la Coupe du monde : le calendrier indique le 22 octobre 2022, et la compétition dont chacun rêve commence le 20 novembre. Dans moins d'un mois, donc.

Raphaël Varane sort en pleurs sur blessure lors de Chelsea / Manchester United ?Coup dur pour l'international français à un mois de la Coupe du monde ? #CHEMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/GOqflZ7Mch

— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2022Rater un tournoi de cette envergure, le gars sûr de la charnière de Didier Deschamps sait ce que c'est : à l'époque, l'Euro 2016 lui était déjà passé sous le nez. Les pépins physiques, l'ex-Lensois connaît aussi : depuis qu'il a atterri en Angleterre en provenance d'Espagne en 2021, le presque trentenaire a été victime de sept problèmes sérieux. Entorse, soucis musculaires ou gastriques, coronavirus, gènes à l'ischio ou à l'aine... Quasiment tout y est passé. Comme à Madrid, d'ailleurs, où le bonhomme avait ajouté à la liste des déchirures des abducteurs ou encore des irritations au tendon d'Achille. Bref, len'en est pas à sa première contrariété à ce niveau-là. Sauf que cette fois, c'est une véritable course contre la montre dont il s'agit. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com