Raphaël Varane : "Il est important de rester en contact avec sa famille et ses amis"

En plus de se démener pour remettre Manchester United dans le droit chemin et de se préparer en vue de la Coupe du monde, Raphaël Varane a un nouveau rôle à assumer : celui d'ambassadeur de la marque TCL. Un statut qui sied parfaitement au défenseur français, habitué à inspirer ses pairs et à être pris pour modèle par les jeunes.

Varane : " Sommes-nous des modèles pour les jeunes ? Je pense que oui "

"Je pense que nous essayons d'inspirer les gens.…

Champion du monde avec l'équipe de France en 2018, quadruple vainqueur de la Ligue des champions et triple champion d'Espagne avec le Real Madrid, pléthore d'autres titres nationaux et distinctions individuelles à son actif (y compris la Légion d'honneur)... En plus d'être considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la planète depuis une grosse décennie, Raphaël Varane est, sans doute aussi, l'un de ceux dont l'armoire à trophées est la plus copieusement garnie. Et il faut dire qu'on a beau chercher, on a du mal à trouver le moindre accroc dans cette carrière cousue de fil blanc, qui l'a vu s'imposer partout où il est passé, grâce à son indéniable talent et à sa bluffante maturité.Sans oublier son goût du défi. À l'été 2021, alors qu'il mène la belle vie au Real, le Français fait le choix de relever un nouveau challenge en rejoignant Manchester United. Il s'agit certes du club le plus titré d'Angleterre, mais aussi d'un géant endormi et moribond depuis de trop longues années. Rapidement devenu le taulier de la défense des, qui ne demandent qu'à repartir à la conquête de la Premier League et d'un sacre européen, celui qui a débuté en pro avec le RC Lens fait l'unanimité auprès des supporters mancuniens et continue d'être une source d'inspiration pour ses pairs dans le monde entier.Rien d'étonnant, donc, à ce que TCL ait choisi de faire de Raphaël Varane l'ambassadeur de sa campagne Inspire Greatness à l'occasion de la Coupe du monde 2022. Le joueur de 29 ans fait partie d'un casting quatre étoiles, aux côtés du phénomène anglais Phil Foden, de la sensation brésilienne du Real Madrid Rodrygo et du prodige barcelonais Pedri. Avec TCL , ce quatuor de prestige est déterminé à montrer comment le football, tout comme la technologie, peuvent aider à libérer et inspirer la grandeur dans le monde.