Raphaël Varane, cadre supérieur chez les Bleus

Revenu à un très bon niveau à Manchester United ces dernières semaines, Raphaël Varane a récupéré son costume de patron d'une défense très inexpérimentée, avec le brassard de capitaine en l'absence d'Hugo Lloris, face à l'Autriche. Un retour en forme précieux, s'il se confirme, pour les Bleus et Didier Deschamps à moins de deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde.

Danemark France le 25/09/2022 Diffusion sur

À deux mois de retrouver le frisson d'une Coupe du monde pendant laquelle il s'agira d'essayer de conserver sa couronne, l'équipe de France avance vers cette grande échéance sans trop de certitudes. Ce dimanche, au Danemark, ils seront seulement huit rescapés de la belle aventure de 2018 présents sur la dernière feuille de match avant l'entrée en lice des Bleus au Qatar, face à l'Australie, le 22 novembre prochain. Parmi eux, des cadres qui ont retrouvé des couleurs, jeudi soir, lors du succès français contre l'Autriche . Olivier Giroud , bien sûr, accompagné d'Antoine Griezmann, plus inspiré que lors de ses dernières sorties, et à l'autre bout du terrain, Raphaël Varane. Le défenseur de 29 ans a rappelé qu'il n'était pas démodé, activant le mode patron au sein d'une charnière centrale très inexpérimentée au niveau international (première sélection pour Loïc Badiashile, douzième pour Jules Koundé, blessé et remplacé par William Saliba, six capes au compteur)., assumait le Mancunien avant la rencontre en conférence de presse.