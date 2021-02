Raphaël Mezrahi : "Frédéric Thiriez, c'est mon frangin"

Contrairement à Tony Parker et Jo-Wilfried Tsonga, Raphaël Mezrahi a vraiment apporté son soutien à Frédéric Thiriez, avec qui il s'est lié d'amitié il y a de nombreuses années. La faute à son amour pour les gens sympas, et pour l'ESTAC, son club de cœur depuis son enfance à Troyes dans l'Aube. Entretien avec l'ancien intervieweur le plus barré du PAF !

"Un jour, mon pote Jean-Claude Darmon me chope dans un coin et me dit : "Je te préviens, tu touches au football, je te casse la gueule.""

Moi ça ne va jamais, mais autrement ça va. Il n'y a que les cons qui vont bien. Je crois que je dis ça depuis que j'ai 12 ans.Je ne parlais pas de vous.Vous voulez qu'on parle de quoi alors ?C'est vrai. Mais je ne parle plus, je m'en fous, je suis vraiment passé de l'autre côté. Je produis des trucs... J'allais vous dire que je fais des tournées. Mais non, je fais plus rien parce qu'on est au chômage.Ouais, et j'en suis fier, car on est dans le top 10 des meilleurs champagnes du monde. La première bouteille date d'il y a trois ans, et elle a obtenu la note de 15/20 par. Elle a été goûtée à l'aveugle, donc ils ne savaient même pas que c'était moi, les mecs. C'est haut de gamme, mais ça reste très abordable. En tout cas, tous les gens à qui je le fais goûter l'aiment. Je suis content... Le problème, c'est cette période qui fait qu'on ne peut rien faire. Tout est au ralenti.Non, mais moi, il aurait voulu ouvrir un magasin de fleurs, je l'aurais soutenu. Frédéric Thiriez, c'est mon frangin. Il a joué dans ma pièce de théâtre pendant deux ou trois ans. Ça dépasse largement le foot et c'est comme ça avec tous les grands messieurs de ce sport. Que ce soit Jean-Michel Aulas, ou le parrain de ma fille, Jean-Claude Darmon. Je suis ultra fusionnel avec le foot, et les sportifs en général. J'adore leur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com