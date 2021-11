information fournie par So Foot • 06/11/2021 à 06:00

Randy Nteka : "Avec Falcao, j'ai un très bon professeur !"

Recrue offensive du Rayo Vallecano promu en Liga, Randy Nteka se fait à 23 ans un nom en Espagne où il a posé ses valises en 2017. Intégré au plus haut niveau national, le Parisien de naissance a zappé la case centre de formation et a dû sacrément batailler pour se faire une place au soleil. Entretien avec un repris de justesse.

Real MadridRayo Vallecano 06/11/2021 à 21h00 Liga Diffusion sur

Je vais t'avouer un truc : à un moment, je voulais arrêter le foot. J'avais 19 ans, et à chaque fois que je m'éloignais de chez moi pour tenter de faire quelque chose dans le foot, il y avait un problème. Pourtant, j'avais toujours cette petite voix au fond de ma tête qui me disait :. Maintenant que j'y suis, je ne me mets pas de pression avant le match, je suis même pressé d'y être. Une fois le match lancé, ça va partir. Tout ce chemin parcouru, c'est pour ça...En vérité, le foot, ça devait se passer à côté de ma maison.