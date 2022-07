Randonnée en été: dix indispensables à glisser dans votre sac à dos

Que mettre dans son sac à dos pour partir en randonnée? crédit photo : Getty Images

Paille filtrante, kit de soin, poncho de pluie… Certains accessoires sont indispensables lorsqu’on part en randonnée itinérante sur plusieurs jours. Notre top 10 des objets incontournables.

1. Un vrai sac de randonneur

Pour des randonnées journalières sur du long terme, prenez le temps de choisir le sac adapté. Votre sac doit donc être assez volumineux tout en étant confortable pour le dos et les épaules. Afin de vous repérer, sachez qu’un sac de 20 à 40 litres sert habituellement pour les randonnées d’une journée. Dès que vous partez pour plusieurs jours, il vaut mieux opter sur des sacs de 45 à 60 litres.

Enfin, si vous souhaitez être parfaitement autonome et bivouaquer autant que vous le souhaitez, optez pour un sac de 60 à 110 litres. Les petits sacs se vendent autour des 25 à 40 euros selon les marques quand les plus grands sont estimés à une centaine d’euros .

2. Une gourde isotherme

Pour ne pas finir déshydraté et conserver l’eau au frais, pensez à emporter une gourde isotherme en acier inoxydable. Ces gourdes conservent les boissons chaudes pendant 12h et les boissons froides pendant 24h. Les modèles de 500ml coûtent environ une trentaine d’euros , et ceux de 1 litre près de 40 euros . Sachez qu’il existe aussi des boîtes isothermes pour garder votre salade au frais ou votre soupe au chaud tout en marchant. Pour une quarantaine d’euros , vous trouverez des boîtes d’une capacité de 850ml.

3. Une paille filtrante

C’est LE bon plan complémentaire à la gourde isotherme pour les randonnées en pleine nature. La paille filtrante permet de ne jamais manquer d’eau et de boire, sans crainte de faire un malaise, l’eau des lacs, rivières et cascades. La paille filtrante Lifestraw par exemple filtre les parasites et bactéries dans l’eau grâce à sa microfiltration par fibres creuses. Pour l’utiliser, il suffit de placer le bout doté du filtre dans la source d’eau et d’aspirer. Elle est vendue en magasin pour une vingtaine d’euros . Vous pouvez aussi vous tourner vers une gourde filtrante, avec un filtre directement intégré comme pour la Go Life Strax de 1 litre de Lifestraw vendue 56,95 euros .

4. Un kit de soins de premiers secours

Le kit de soins est essentiel, surtout pour les randonneurs en solitaire. Vous devez pouvoir vous soigner en cas de petites blessures entre deux villages si nécessaire. Un bon kit de premiers secours doit contenir des pansements résistants à l’eau, des lingettes désinfectantes, des lingettes sèches, des compresses anti-brûlure ou encore un bandage élastique. N’hésitez pas à y inclure quelques médicaments de base comme du paracétamol (maux de tête), un antispasmodique (maux de ventre) afin de ne pas vous gâcher la marche. Vous pouvez également trouver des trousses toutes faites entre 13 et 17 euros dans les magasins spécialisés pour randonneurs.

5. Une application pour se repérer

S’il est utile d’avoir une boussole pour se repérer le choix d’une application comme Whympr, Mapsme ou Visorando peut vous servir de repère durant votre randonnée, même sans réseau. Si la seconde et la troisième s’adressent au grand public, la première séduira les randonneurs avertis. Outre les multiples itinéraires, Whympr propose des bulletins météo, des BERA (bulletins d’estimation risque avalanche), les inclinaisons de pente et une carte topographique 3D ou IGN détaillée. À noter: ces services sont payants ( 19.99 euros/mois ).

6. Une lampe frontale

Même si vous n’avez pas prévu de marcher en pleine nuit, prenez avec vous une lampe frontale. Vous pouvez mettre plus de temps que prévu à atteindre votre point d’arrivée. Dans ce cas, il sera très utile d’avoir une lampe si la nuit tombe brutalement. Optez pour un modèle léger comme la Ledlenser LED MH3 (92g). Elle est facile à utiliser avec son réglage rapide du faisceau, et est alimentée par une unique batterie AA rechargeable et remplaçable si besoin par une pile. Les premiers modèles s’achètent à moins de 30 euros . Autre option, la 500-R de Black Diamond, qui pèse 100 grammes mais résiste à l’eau et dispose de plusieurs modes et puissances en matière de lumière. Prix de vente? 65 euros .

7. Des sacs-poubelles

Compagnon indissociable du randonneur s’il veut préserver la nature, le sac-poubelle peut avoir de multiples usages. En cas de pluie soudaine, des sacs plastique feront d’excellents ponchos d’urgence ou pourront protéger votre sac de voyage de l’humidité. Ils peuvent également servir à isoler votre sac de couchage en cas de froid.

8. Des semelles adaptées

Outre les bonnes chaussures, ce qui soulage et améliore les performances du randonneur, ce sont bien souvent les semelles. Surtout si vous en trouvez des adaptées à votre pied pour éviter les problèmes de genoux ou les ampoules. La technologie 3Feet® de Sidas permet de trouver les semelles adaptées à ses pieds en tenant compte du type de votre voûte plantaire. Il en existe 3: haute (pour les voûtes plantaires creuses), basse (pour les voûtes plantaires plates) ou médium (entre les deux). Les prix vont de 12 à 30 euros la paire de semelles.

9. Un couteau multifonction

Le couteau suisse est le Graal par excellence des couteaux pour randonneur, mais les budgets pour les meilleurs modèles (jusqu’à 160 euros ) peuvent être prohibitifs pour le marcheur amateur. Munissez-vous néanmoins d’un couteau multifonction, toujours utile. Veillez à ce qu’il coupe bien, et n’hésitez pas à vous tourner vers d’autres marques également fiables comme le Victorinox Cadet Alox ou l’Evolution Grip ainsi que l’ensemble des couteaux de poche de chez Leatherman.

10. Poncho de pluie

Enfin, ne partez jamais sans un poncho de pluie ou un K-way en cas d’averse, surtout si vous randonnez en montagne. Misez sur les modèles pliables et ultralégers pour ne pas alourdir votre sac et préférez les ponchos avec visière à la capuche pour ne pas freiner votre avancée. Les premiers prix pour des ponchos de qualité démarrent à 29 euros .

Où partir en randonnée cet été? La France compte pas moins de 369 GR (grande randonnée) sur son territoire. De quoi arpenter le pays en long, en large et en travers. Si le mythique GR20, celui de Corse, est l’un des plus connus pour sa difficulté, on peut aussi citer le GR65 pour réaliser le chemin de Saint-Guilhem. Une route permettant de découvrir aussi bien les hautes terres d’Aubrac que les garrigues languedociennes. Autre tracé, celui du GR107 qui mènera les randonneurs sur les traces des Cathares, en Ariège depuis Port-la-Nouvelle jusqu’en Espagne.

