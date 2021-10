Randal Kolo Muani (Nantes) : "Retourner jouer au city, c'était plus fort que moi"

Révélation de l'exercice 2020-2021 au sein d'un FC Nantes qui a mis du temps à croire en son potentiel, la comète Randal Kolo Muani n'a pas bougé malgré un mercato agité et confirme cette saison que le futur s'écrira avec lui. À la sortie du déjeuner collectif, l'attaquant s'est posé durant une heure à la Jonelière. Le temps d'enlever sa carapace et de brasser tous les sujets : son cocon de Villepinte, son éclosion tardive, son jeu, les JO, son avenir qui devrait s'écrire loin de la Loire-Atlantique... Et même Nwankwo Kanu ou Filip Djordjevic.

Ces derniers temps, j'ai du mal à marquer, à trouver le chemin des filets. Mais tant que j'arrive à faire marquer mes partenaires, je suis content.Pas forcément. Je dois devenir comme ça, car je suis attaquant et c'est un peu mon métier, mais je ne vois pas le foot comme ça. Si on gagne et que je fais de bonnes prestations, c'est la même chose pour moi.C'est vrai que quand je suis face au but, j'ai des hésitations. Je peux hésiter entre deux solutions et tirer quand c'est trop tard. Je m'entraîne à côté, je ne me prends pas la tête sur ça. En première intention, quand ça me vient, j'arrive à les mettre au fond.Ça m'arrive encore de jouer à droite, comme à Bordeaux en deuxième période. Sur le côté, il y a du un-contre-un, j'ai plus le ballon, j'arrive à percuter, je me fais plaisir. Tu prends plus de plaisir quand tu es à droite que quand tu es devant. En pointe, tu as les défenseurs sur le dos.Non, plus un neuf et demi qui tourne autour, qui participe