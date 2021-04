Ramsès II et Hatchepsout, vedettes d'un défilé de momies au Caire

Photo prise le 27 juin 2007 de la momie de la reine Hatchepsout, qui régna sur l'Egypte entre 1479 et 1458 avant J.C, le plus long règne d'une femme pharaon, au musée du Caire ( AFP / Cris BOURONCLE )

Un défilé inédit de momies de rois et de reines de l'Egypte antique, parmi lesquels Ramsès II et Hatchepsout, va emprunter les rues du Caire samedi soir pour rejoindre la nouvelle demeure des 22 pharaons, le Musée national de la civilisation égyptienne (NMEC).

Selon des journalistes de l'AFP, une forte présence policière était visible samedi après-midi sur la place Tahrir d'où la procession de 18 momies de rois et quatre de reines doit partir vers 18H00 (16H00 GMT) du musée du Caire, où elles reposent depuis plus d'un siècle.

Le trajet d'environ sept kilomètres jusqu'au NMEC durera environ 40 minutes, à bord de chars au style pharaonique.

"Le monde entier va regarder ça", s'est réjoui le célèbre archéologue égyptien Zahi Hawass.

- Accès limité -

La place Tahrir, récemment décorée d'un obélisque antique et de quatre sphinx à tête de bélier, doit être fermée "aux véhicules et aux piétons", selon les autorités. Les Egyptiens pourront regarder le défilé à la télévision ou sur internet.

Dans l'ordre chronologique, le pharaon Seqenenre Tâa (XVIe siècle avant J-C.), surnommé "le courageux", ouvrira la marche, fermée par Ramsès IX (XIIe siècle avant J-C.).

Parmi les momies les plus connues figurent celles des célèbres Hatchepsout et Ramsès II. Le règne d'Hatshepsout, de 20 ans environ (1479-1458 avant J.-C), a été marqué par une croissance du commerce. Ramsès II, grand roi guerrier et l'un des pharaons les plus puissants, a lui régné 67 ans (1301-1236 avant J.-C.).

L'événement sera accompagné de performances musicales d'artistes égyptiens.

Le NMEC, qui occupe un vaste bâtiment au sud du Caire, doit ouvrir ses portes le 4 avril. Mais les momies ne seront exposées au public qu'à partir du 18 avril.

La directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay, présente au Caire samedi, a affirmé dans un communiqué que le déménagement des momies vers le NMEC était "l'aboutissement d'un long travail pour mieux les conserver et mieux les exposer". Un travail auquel l'Unesco a participé.

Photo fournie par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités le 17 février 2021 montrant la momie du pharaon Seqenenre Taa (XVIe siècle avant J-C.) de la 17e dynastie ( Egyptian Ministry of Antiquities / - )

Découvertes près de Louxor (sud) à partir de 1881, la plupart des 22 momies n'avaient pas quitté la place Tahrir depuis le début du XXe siècle.

Depuis les années 1950, elles y étaient exposées dans une petite salle, sans explications muséographiques claires.

Les momies voyageront chacune dans un char portant le nom du souverain et muni de mécanismes d'absorption des chocs, dans une enveloppe contenant de l'azote pour les conserver.

Au NMEC, elles apparaitront dans des caissons plus modernes "pour un contrôle de la température et l'humidité meilleur qu'au vieux musée", explique à l'AFP Salima Ikram, professeure d'Egyptologie à l'Université américaine du Caire, spécialiste de la momification.

Elles seront présentées aux côtés de leurs sarcophages, dans un décor rappelant les tombes souterraines des rois, avec une biographie et des objets liés aux souverains.

Le caractère macabre des momies a par le passé rebuté plus d'un visiteur. "Je n'oublierai jamais lorsque j'ai emmené (la princesse) Margaret, soeur de la reine Elisabeth II, au musée: elle a fermé les yeux et est partie en courant", raconte M. Hawass.

- Malédiction des pharaons -

Après des années d'instabilité politique liées à la révolte populaire de 2011, qui a porté un coup dur au tourisme, l'Egypte cherche à faire revenir les visiteurs, notamment en promouvant la culture.

Outre le NMEC, l'Egypte doit inaugurer d'ici quelques mois le Grand musée égyptien (GEM) près des pyramides de Guizeh, qui abritera des collections pharaoniques.

Selon Walid el-Batoutti, conseiller du ministre du Tourisme et des Antiquités, le défilé "montre qu'après des milliers d'années, l'Egypte garde un grand respect pour ses dirigeants", a-t-il dit sur la chaîne publique Nile TV international.

Photo prise le 1er octobre 2019 montrant l'entrée du Musée national de civilisation égyptienne, dans le sud du Caire ( AFP / Khaled DESOUKI )

Le grand défilé, annoncé par les autorités à l'aide de vidéos en ligne, a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Sous le hashtag en arabe #malédiction_des_pharaons, de nombreux internautes ont associé les récentes catastrophes survenues en Egypte à une "malédiction" qui aurait été provoquée par le déplacement des momies.

En une semaine, l'Egypte a connu le blocage du canal de Suez par un porte-conteneurs, un accident de train qui a fait 18 morts à Sohag (sud) et l'effondrement d'un immeuble au Caire qui a entraîné la mort d'au moins 25 personnes.

La "malédiction du pharaon" avait déjà été évoquée dans les années 1920 après la découverte de la tombe de Toutankhamon, suivie des décès jugés mystérieux de membres de l'équipe d'archéologues.

emp-hha/vl