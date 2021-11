Ralf Rangnick : "J'ai réussi à créer des équipes qui ont leur propre modèle"

Pionnier du gegenpressing, maître à penser de toute une génération de coachs allemands et architecte du projet Red Bull, Ralf Rangnick devrait être nommé à 63 ans entraîneur par intérim de Manchester United dans les prochaines heures. En mars 2020, dans le cadre d'un grand dossier sur l'histoire du contre-pressing, il était revenu en longueur sur sa méthode pour So Foot. En avant !

Je ne sais pas... Stuttgart est l'endroit qui a vu naître des constructeurs automobiles comme Mercedes et Porsche, donc on a forcément un certain rapport à la vitesse. Je pense aussi que les citoyens du Bade-Wurtemberg sont des inventifs, des personnes qui ne reculent devant aucun obstacle. Jürgen Klinsmann a notamment ce caractère, et je pense que sur ce point, je suis un peu pareil que lui... Puis on a surtout eu la chance d'avoir Helmut Gross. La première fois que je l'ai rencontré, je devais avoir 25 ou 26 ans. Je vivais ma première expérience de coach, chez moi, à Backnang. À cette époque, Helmut entraînait aussi. On se rencontrait parfois à Stuttgart, puisque l'on faisait partis d'un groupe d'entraîneurs qui se réunissaient deux fois par an pour préparer des leçons pour les coachs de la région. On a rapidement accrochés, on parlait pendant des heures de football, notamment de l'utilité du marquage en zone.En Allemagne, 90-95% des équipes jouaient en 3-5-2, avec un libero, des latéraux dont le rôle était de courir d'un drapeau de corner à l'autre, deux milieux axiaux plus ou moins chargés d'un marquage individuel, un 10 et deux attaquants. Le football des années 1980 et du début des années 1990, c'était ça.J'ai évidemment moi aussi testé le 3-5-2 avec mes équipes, mais après plusieurs discussions avec Helmut, j'ai compris que ça devenait de plus en plus inefficace et qu'il fallait que je passe à quatre derrière. On a parlé pendant des nuits entières de ce concept. On regardait des vidéos du Milan de Sacchi,