Raí: " Je suis soulagé "

L'ancien capitaine de la Seleção et du PSG, désormais dirigeant d'ONG, étudiant à Sciences Po Paris et actionnaire du Paris FC, revient sur l'élection brésilienne et évoque l'avenir du football de gauche.

"Bolsonaro a eu des propos racistes et cela n'a pas empêché des joueurs noirs ou métis de le soutenir. Il a mené des politiques sexistes, contre les pauvres, ce qui est très clair pour moi, mais l'est beaucoup moins pour certaines personnes de mon milieu."

Je suis soulagé. L'élection a été très serrée, car le pouvoir a utilisé la machine de l'État pour servir la candidature de Bolsonaro, en se plaçant à la limite de la légalité. De l'argent a par exemple été donné aux Brésiliens, et des lois ont été changées in extremis. Malgré tout cela, c'est bien le projet le plus démocratique, ouvert et généreux qui a gagné.Non, je suis plutôt serein, même si je continue de suivre la situation de près. Bolsonaro a toujours motivé les gens à aller contester les institutions démocratiques, en utilisant les. Ces mouvements ne sont que le reflet de cette attitude. Une partie mineure, mais tout de même importante, de ses soutiens manifeste, mais cela devrait se calmer dans les prochains jours. Le Brésil a évolué, et je suis sûr qu'il n'accepterait pas un nouveau coup d'État.Je crois dans les idéaux portés par le PT. J'admire beaucoup toute l'histoire de Lula, mais j'attendais tout de même de voir si un autre leader allait émerger, car il est toujours sain d'avoir un renouvellement. Mais quand il est apparu que Lula, qui a réussi à mobiliser tous les grands mouvements de la société civile, était le seul à pouvoir battre Bolsonaro, je n'ai pas eu le moindre doute, car l'urgence était de mettre un terme au processus de destruction qu'il a engagé. Quatre ans de plus de destruction de l'environnement auraient par exemple provoqué des dégâts irréversibles. J'ai donc essayé d'expliquer aux indécis que soutenir Lula… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com