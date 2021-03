Rahmane Barry : "Je travaille en intérim chez Leroy Merlin"

L'US Montagnarde (R1), petit poucet des seizièmes de finale de Coupe de France, pourra compter face à Saumur (N3) sur l'atout Rahmane Barry (34 ans). Seul buteur de son équipe au tour précédent, le joueur formé à Marseille a connu pas mal de choses avant de se trouver un havre de paix dans le Morbihan. En vrac : avoir joué avec Drogba au Vélodrome avant même d'être majeur, fait remonter Lorient en Ligue 1, disputé la CAN avec le Sénégal, été mis au placard à Sedan, expérimenté la Thaïlande... Tout ça pour être contraint de claquer la porte du monde professionnel, à cause d'un genou qui le tirait vers le bas. Entretien sans regret avec un milieu offensif reconverti dans le bricolage.

"J'avoue que c'est allé très, trop vite."

C'était bien au Vélodrome ? Je m'en souviens vaguement, j'étais entré en fin de match et on avait perdu. Ça remonte !C'était une fierté, j'étais heureux de pouvoir démarrer dans le club où j'ai été formé. J'avais intégré l'équipe première grâce à mon formateur José Anigo, j'avais fait la préparation avec eux en disputant pas mal de matchs amicaux et je savais que l'opportunité se présenterait. Avant ce match contre Paris, j'avais déjà fait deux entrées. D'abord contre Toulouse, puis contre Lens. Je me souviens que sur mon premier ballon, je frappe, et Charles Itandje fait une belle parade.