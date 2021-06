Raheem Sterling libère l'Angleterre contre la Croatie

Grâce à une réalisation de Raheem Sterling à l'heure de jeu, les Three Lions débutent leur Euro par une victoire aux dépens d'une Croatie trop peu dangereuse pour espérer mieux. Un succès mérité pour l'Angleterre, au bout d'une rencontre physique.

Angleterre 1-0 Croatie

Le poteau de Foden, la présence de Phillips, l'arrêt de Livakovi?

Le Sterling qui vaut cher, très cher

Il n'est pas le plus apprécié, il fait encore moins l'unanimité. Constamment obligé de prouver sa valeur, il avait en plus perdu son statut de titulaire indéboulonnable à Manchester City cette saison. Reste que ce dimanche, pour le premier match du groupe D, c'est bien Raheem Sterling qui a libéré l'Angleterre face à la Croatie et qui lui a offert trois points essentiels pour bien rentrer dans l'Euro. Une victoire pas simple, mais pas imméritée en faveur de Britanniques qui ont commencé tambour battant avant de lever le pied... puis de marquer après la pause, au cœur d'une confrontation physique.Lorsque la rencontre démarre, les supporters anglais de Wembley se disent immédiatement que la Croatie ne pourra pas tenir plus d'un quart d'heure de cette manière. Complètement étouffé par les Britanniques, dont le pressing et les 65 % de possession de balle impressionnent durant les quinze premières minutes, l'outsider de cette affiche galère autant que Nadal lors de son dernier set contre Djokovic. Il faut d'ailleurs un poteau et un arrêt réflexe de Livakovi? pour éviter l'ouverture du score, sur des frappes précoces signées respectivement Foden (par ailleurs auteur d'un superbe contrôle porte-manteau, un peu plus tard) et Phillips (qui régale par son omniprésence). Sauf que contrairement à l'Espagnol, la bande de Modri? résiste... puis prend le contrôle de la balle, devant un adversaire qui ne peut conserver son gros rythme et se retrouve obligé de reculer.Finalement, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com