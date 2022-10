Rafael Leão, adroit dans sa Botte

Buteur et passeur décisif ce week-end sur la pelouse d'Empoli (1-3), Rafael Leão a une nouvelle fois démontré qu'il était le patron offensif de ce Milan. À 23 ans, l'ancien attaquant lillois est au sommet de son art. Revers de la médaille, le talent du numéro 17 attire les convoitises de l'Europe entière, et notamment celle de Chelsea, à qui il rend visite ce soir.

Paul Bernardoni, Marc-Aurèle Caillard, Maxime Dupé. Voilà trois gardiens, parmi d'autres, qui se souviennent du passage de Rafael Leão en Ligue 1 sous les couleurs du LOSC, lors de la saison 2018-2019. Trois ans plus tard, l'ancien Lillois a pris en maturité et est désormais devenu grand. Sa nouvelle maison : San Siro. De l'autre côté des Alpes, l'ailier portugais a conquis le coeur des tifosi milanais et aussi des anciennes légendes du club., encense ainsi Ruud Gullit.Arrivé en Lombardie à l'été 2019, Rafael Leão s'est imposé comme le leader offensif de cette équipe malgré une adaptation loin d'être simple :, déclare-t-il au micro de l'UEFA.Joueur très vif et capable de changer le cour d'un match sur un dribble, une accélération ou une frappe, le plus beau sourire de Serie A est parvenu à canaliser sa fougue en travaillant énormément sur l'intelligence de jeu. Si bien qu'il semble loin, le temps où son entraineur Stefano Pioli pointait du doigt. La saison dernière est justement là pour en témoigner : grand artisan du, l'international portugais n'a cessé d'enchainer les prestations XXL qui ont fait de lui le MVP de la Serie A avec onze buts et huit passes décisives en championnat (pour un total de 14 pions et de 12 caviars toutes compétitions confondues). Une ascension fulgurante quison ancien compagnon de chambre au Sporting Lisbonne Everaldo Mendes :(qui au passage a aussi été le recruteur de Cristiano Ronaldo, NDLR)Les années ont passé et Rafael Leão est aujourd'hui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com