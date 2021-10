Rafael Jimenez Jarque, dit Fali, le Titan de Cádiz

Si la France a Téji Savanier et le Portugal Ricardo Quaresma, l'Espagne peut compter sur Rafael Jimenez Jarque – ou Fali pour les suiveurs de la Espagne - pour représenter fièrement la communauté gitane. Des origines lui apportant une vie tumultueuse, mais qui ne l'ont pas empêché de réaliser son rêve : devenir footballeur professionnel. Entre mariage précoce, pétage de câble au sein de la réserve barcelonaise et presque retraite anticipée, son parcours sinueux méritait d'être conté.

"Parfois j'ai honte. Juanma, un de mes coéquipiers de Levante, a dû m'apprendre à parler en public car j'étais pitoyable."

Une enfance tourmentée

Sans détour, Fali balance :. Pas question de dénigrer son ethnie et le milieu populaire dont il est originaire, qu'importe si ceux-ci lui ont mis de sacrés bâtons dans les roues. Toutefois, l'actuel milieu défensif de Cádiz - surnommé justement "le Titan" pour son mètre 86 et ses 72 kg - est toujours resté lucide sur cet univers particulier : sans le ballon rond, il aurait continué à vadrouiller avec son paternel dans les diverses brocantes de la région valencienne afin de refourguer les babioles trouvées sur le bord de la route. Heureusement pour lui, son géniteur voulait à tout prix que son rejeton devienne footballeur professionnel, quitte à user de méthodes dures."Pourquoi tu n'en as pas marqué six !?", se remémore le solide gaillard dans les colonnes du. Même le daron de Thierry Henry n'aurait pas osé. La preuve, avec ce souvenir d'enfance, que si l'on devait adapter la vie de Fali au cinéma, le film serait un mix entreet. La noirceur de la biographie d'Eminem cohabitant avec le délire coloré des amants de Vérone.À l'instar de Jimmy "B-Rabbit" Smith Jr. incarné par Eminem, Rafa pourrait empoigner un micro et narrer son enfance compliquée. Le premier couplet porterait sur sa déscolarisation précoce. Alors qu'il entre dans l'adolescence, Fali quitte l'Educación Secundaria Obligatoriaaprès une petite année. Un choix qu'il regrette, notamment depuis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com