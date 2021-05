Rachid Ghezzal : "Des supporters ont lancé une cagnotte pour mon transfert"

Ce samedi, Be?ikta? dispute un match contre Göztepe qui définira sa saison. Longtemps premiers de Süper Lig, les Aigles noirs ont vu Galatasaray les rejoindre en tête du classement à la suite de deux défaites consécutives. Mais le club d'Istanbul va pouvoir compter sur un Rachid Ghezzal étincelant cette saison dans ce final digne d'un thriller hitchcockien. L'international algérien, qui a distribué dix-sept passes décisives en championnat, espère bien remporter son premier trophée, voire même réaliser un doublé avec la Coupe de Turquie. Interview d'un joueur qui a connu beaucoup de galères avant d'enfin exploser, à 29 ans.

"Aujourd'hui, dans le football, tout est basé sur les chiffres, le nombre de buts inscrits ou le nombre de passes décisives."

J'ai hâte de gagner ce titre parce que si tu fais ce métier, tu dois être compétiteur et ça passe par les trophées. L'histoire est encore plus belle, lorsque l'on voit notre début de saison compliqué. Quand je signe, l'équipe est quinzième au classement avec beaucoup d'arrivées et de départs au mercato, et donc un groupe renouvelé. À ce moment-là, t'as beau savoir que t'es dans un grand club, tu ne te dis pas que tu vas jouer le titre. Mais on a su s'adapter ensemble, et aujourd'hui, on en est là parce qu'on a bossé et qu'on le mérite. C'est sûr que cette fin de saison est très stressante, mais il faut relativiser. La défaite contre Galatasaray, c'est notre premier faux pas dans un derby. On est toujours devant, mais maintenant on doit finir le boulot et gagner ce trophée majeur, qui sera le premier pour moi et certains de mes coéquipiers. Il ne faut pas non plus oublier qu'on doit aussi ça aux supporters qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Ils le veulent tellement, ce titre, qu'on doit aller au bout.