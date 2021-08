Quiz : Lionel Messi et le FC Barcelone

Après dix-sept saisons professionnelles passées au FC Barcelone, Messi a donc officiellement quitté la Catalogne et rejoint le Paris Saint-Germain. L'heure de se faire un petit bilan de ses années sous le maillot blaugrana s'impose donc. Et bon courage pour taper le perfect.

Pour un affichage optimal, c'est par ici.

Calme toi, Omar. Ça va bien se passer.Vous regardiez les matchs du Barça seulement pour suivre votre idole absolue. D'ailleurs, vous avez déjà renommé votre page Facebook "Barça forever" en "PSG forever".Le FC Barcelone a eu une histoire avant 2004, mais cela vous a visiblement échappé.Comme tout Footix qui se respecte, vous avez attendu onze heures devant la boutique du PSG pour obtenir votre maillot floqué Messi, mais vous ne savez toujours pas pourquoi il portera le numéro 30.Pour vous, le football c'est Cristiano Ronaldo et personne d'autre. Et surtout pas ce petit lutin argentin dopé aux hormones de croissance.Vous cherchiez un carnet de jeux pour accompagner votre session bronzette, mais vous vous êtes visiblement perdu. Allez, on est sympa et on vous indique la direction à suivre : c'est par ici.