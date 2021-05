Quiz : les listes des Bleus à l'Euro depuis 1984

Alors que Didier Deschamps doit dévoiler ce mardi sa liste de 26 joueurs pour disputer l'Euro en juin prochain, l'heure est venue de se remémorer les glorieux aînés, dans une compétition qui a souvent souri aux Bleus. À vous de retrouver les 199 derniers Français à avoir été appelés sous les drapeaux, réservistes et forfaits compris, pour concourir aux championnats d'Europe.

Pour un affichage optimal, c'est par ici.

C'est bon vous pouvez sortir, Monsieur Henri Émile, on vous a reconnu.Alors là, chapeau. Demandez à être prioritaire pour la vaccination parce que, en plus d'avoir certainement plus de 50 ans, vous être trop précieux pour cette nation pour être laissé de côté.Aucune pitié pour les blessés ou pour les recalés de dernière minute. Pour vous, seuls comptent les mecs qui étaient présents sur la photo de classe à Clairefontaine avant le départ de la compétition. Bel esprit.Seule la victoire compte et vous ne vous souvenez donc que des 42 vainqueurs de cette compétition. Pas de bol, c'est une défaite pour vous aujourd'hui.Deux options, soit vous avez perdu la lettre A sur votre clavier, soit vous n'aimez pas les Bleus. Dans les deux cas, passez chez le réparateur.Vous z'y bitez pu rien de toute façon. Pourquoi qu'on parle d'Euro 2020 alors qu'on est en 2021, bondiou...