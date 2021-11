information fournie par So Foot • 26/11/2021 à 06:00

Quiz : Les joueurs polonais passés par la Ligue 1

Avant Przemyslaw Frankowski et Arkadiusz Milik, beaucoup d'autres joueurs polonais sont passés par la première division française. Ne sont comptabilisés que ceux qui ont disputé au moins une rencontre en D1 et qui sont de nationalité sportive polonaise. Petite astuce : derrière un c, il y a souvent un z qui se cache.

Pour un affichage optimal, c'est par ici.

Plusieurs choses sont impossibles dans la vie : manger 6 TUC en moins d'une minute, courir le 100 mètres en moins de 5 secondes et avoir 100% à ce quiz sans tricher.Mais comment avez-vous pu oublier Andrzej Zgutczynski ? Footix.Vous êtes incollables jusqu'à la moitié des années 80. Vous avez le droit de dire que vous avez fait 100%. Nous sommes désolés d'avoir été jusqu'aux années 40.Vous êtes supporters de l'AJA et du RC Lens. Autant dire que vous avez été clairement avantagé.Vous ne connaissez que Robert Lewandowski. Pas de chance, il n'a jamais joué en Ligue 1. Coup de chance, son homonyme a porté les couleurs de Caen. Et cela vous évite le 0 pointé.Faîtes au moins l'effort de lire le chapô, vous aviez quatre réponses offertes...