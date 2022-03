Quiz : les équipes victimes de Karim Benzema

En marquant un doublé contre Majorque, ses 412e et 413e buts depuis le début de sa carrière, Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire, dépassant l'illustre Thierry Henry. Le décompte ? 311 pions avec le Real Madrid, 66 réalisations sous le maillot de l'OL et 36 caramels avec l'équipe de France. À vous maintenant de retrouver les 116 équipes victimes, clubs comme sélections, du Nueve.

Pour un affichage optimal, c'est par ici .

Trop facile, vous regrettez même de ne pas avoir pu préciser qu'il avait planté contre le FC Tarare et l'US Montanay quand il évoluait au SC Bron-Terraillon entre 1995 et 1997. Vous êtes un grand malade.Usted es español y jura por el Real Madrid. ¿Es el fútbol de selección? Eso es una tontería. ¿El equipo francés? No lo sabes. Karim Benzema sólo pertenece a la Casa Blanca. Prends ça, la LV2 allemand.Vous avez complètement rayé l'attaquant madrilène de votre esprit entre décembre 2015 et mai 2021. Vous êtes Didier Deschamps.Bof, vous avez toujours considéré que Gonzalo Higuaín était un meilleur attaquant et qu'Hatem Ben Arfa est le plus grand talent sorti du centre de formation des Gones. Vous avez le droit d'avoir tort, hein.Après plus d'une décennie, vous êtes toujours dans le déni depuis que votre petit protégé a quitté le nid douillet OL pour s'envoler vers le Real Madrid. Vous n'attendez qu'une chose, le retour du roi à la maison. Quel romantique.De toute façon, les footballeurs ne sont que des mecs payés à courir après un ballon ! Bon, qui sont les invités dece soir ? Lire la suite de l'article sur SoFoot.com