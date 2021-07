Quiz : les buteurs en finale de l'Euro

En attendant de savoir qui de l'Angleterre ou de l'Italie remportera cet Euro 2020, l'heure est venue de se rappeler les finales des éditions précédentes. Et surtout ceux qui ont fait trembler les filets lors de ces finales. À vos marques, prêts, partez.

Pour un affichage optimal, c'est par ici.

Analyse, paris à prendre & meilleurs bonus : Retrouvez notre Pronostic

Vous auriez pu avoir notre respect si vous n'aviez pas triché. Même Google est en galère pour se souvenir des buteurs de l'URSS.Vous êtes français(e) et vous n'osez pas écrire le nom du buteur de 2016. Ou alors vous êtes portugais(e) et vous refusez de taper les lettres de l'attaquant grec. Il s'agirait de grandir.Ce n'est pas parce que vous êtes né en 1990 que ça vous excuse de ne pas connaître les buteurs des éditions précédentes. Vous n'étiez pas né en 800. Pourtant, vous savez très bien que c'est l'année du couronnement de Charlemagne.Ah pour mettre des drapeaux danois sur Twitter, rajouter -sen à votre nom de famille et vous inventer des liens de parenté avec la patrie de Christian Eriksen, il y a du monde. Mais pour se rappeler les buteurs du Danemark à l'Euro 1992, il n'y a plus personne.Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français.Ce n'est pas parce que vous buvez des caïpirinhas, que vous jouez au foot pied nu et que vous savez dansez le kuduro qu'il faut vous prendre pour un Brésilien. Vous êtes né à Limoges. Alors intéressez-vous aussi un peu à l'Euro, pas seulement à la Copa América.