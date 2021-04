Quiz : les buteurs des clubs français contre le Bayern Munich

48 : c'est le nombre de buts inscrits par les clubs français face au Bayern en Coupe d'Europe. Parfois pour adoucir une énorme fessée, parfois pour signer un authentique exploit. Le PSG serait bien avisé d'arrondir ce chiffre dès ce mardi soir, parce que 50, c'est propre et puis ça serait (normalement) synonyme de qualification ! Mais pour le moment, c'est à vous de jouer.

Pour un affichage optimal du quiz, c'est par ici.

Vous êtes Hugues Boury, et nous vous souhaitons donc la bienvenue sur sofoot.com. Comment se souvenir de vous autrement...C'est dans ces moments que vous regrettez de considérer l'Intertoto comme une vaste blague.Vous avez perdu beaucoup trop de temps à taper Corentin Tolisso et Kingsley Coman. Évidemment qu'ils jouaient dans le camp d'en face, voyons.Vous avez plus ou moins le même ratio de réussite qu'un club français face au Bayern. Ne vous étonnez donc pas si on ne vous revoit pas au second tour.Vous êtes une cigale. Ça vous apprendra à ne suivre la Coupe d'Europe qu'une fois le printemps venu.Vous êtes supporters de l'OM et c'est bien dommage de n'avoir jamais fait trembler les filets bavarois en deux confrontations.