Quiz : Les buteurs ayant marqué 100 buts ou plus en première division

À l'image de Kylian Mbappé, devenu le plus jeune à passer la barre des 100 buts en Ligue 1, une pléiade d'autres attaquants ont fait trembler les filets à plus de cent reprises depuis la création du championnat de France.

S'il y a un problème d'affichage du quiz, vous pouvez le faire ici :Vous êtes venu au monde il y a plus de 100 ans et vous n'avez pas loupé un match de la première division française depuis 1932. Le Covid ? Même pas peur.Bonne nouvelle, si vous croisez Khabib Nurmagomedov dans la rue et que vous l'insultez, vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui. Car vous êtes très costaud, peut-être même plus que lui.Vous êtes Didier Roustan, et vous maîtrisez donc tout le football des cinquante dernières années. On t'embrasse, Didier.Vous êtes un suiveur du foot assidu. Maintenant, rien ne vous empêche d'ouvrir des livres d'Histoire maintenant.Vous êtes un footix, et on espère que ce quiz va vous obliger à vous poser les bonnes questions.Vous n'avez même pas regardé OL-PSG ce dimanche soir, et vous ne savez pas lire un article. Vous êtes un animal de compagnie.