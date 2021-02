Qui va sauver le foot ?

Les symptômes sont là. Le désamour s'avère palpable. Il est même chiffrable si on se contente de décrypter les stats économiques, ou ne serait-ce qu'observer le chemin de croix de la LFP pour refourguer les droits de la L1. Pourtant, le ballon rond n'est pas si mal en point qu'il n'y paraît. Il existe des raisons d'espérer pour son avenir. Certes, le contexte conduit facilement à s'angoisser et endosser les habits de Cassandre, et comme le disait François Mauriac, "la déception est un sentiment qui ne déçoit jamais". Mais dans les cœurs et même sur les pelouses, certains et certaines continuent d'y croire. Et la foi laïque, au pays de Charles Péguy et de Raymond Kopa, reste la plus grande des forces de ce sport.

Le foot chevillé au corps social

C'est une donnée que l'on manipule peu en ce moment. Raison de plus pour la mettre en relief : en dépit des confinements et des restrictions dus à la crise sanitaire, la FFF se révèle une des fédérations qui s'en sort le mieux, et accuse les pertes les plus faibles en matière de licenciés parmi ses consœurs du CNOSF. Partout en France, des périphéries urbaines au fin fond de la Lozère, des forcenés continuent de taquiner le cuir à l'entraînement, défiant, quand les créneaux le permettent, le couvre-feu généralisé à 18h. Pour preuve de cette passion dans une nation qui a toujours davantage représenté une contrée de footballeurs (donc de pratiquants) que de footeux (de croyants), l'angoisse autour du devenir de la Coupe de France. Une question dont même le gouvernement s'est emparé, et qui a témoigné de cet amour autour d'un sport pétri de boue glacée et de souffle court sur le bord du terrain. Chez les autres fédérations, le constat s'avère identique, à l'instar de la Team Autre Monde, équipe de Migrants en FSGT, qui persiste à s'ébrouer sur les aires de jeu du Bois de Vincennes, ou chez les enfants de l'ES Vitry encadrés par des bénévoles masqués qui ne désarment pas.Les amateurs sauveront le foot. Les amatrices aussi. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses. Elles ne rechignent même pas quand elles sont les premières victimes de la situation et du choix des attributions des horaires. Elles continuent de désirer de plus en plus un sport qui ne fait pas grand-chose pour leur reconnaître une place légitime dans son univers. Le foot féminin a conquis sa place dans un pays où beaucoup affirmaient, parfois devant les caméras télé, qu'il n'était ni du foot Lire la suite de l'article sur SoFoot.com