Qui pour remplacer Pierre Ménès sur FIFA 22 ?

Une page se tourne dans le monde de la manette, puisque la voix de Pierre Ménès n'apparaîtra pas dans la prochaine édition de FIFA : en plein tourbillon médiatique depuis une semaine, la tête de gondole de Canal+ a vu EA mettre fin à leur relation ce jeudi après cinq années de collaboration. Le ménage fait, il s'agirait maintenant de lui trouver un remplaçant.

Omar da Fonseca

Grégoire Margotton

Évidemment. Omar, sa gouaille, ses pétages de plomb, son amour du beau geste, sa bonhomie, son exubérance, ses fous rires, ses longues tirades, sa voix inimitable, son sang chaud, ses métaphores inégalables : cela pourrait donner un sacré résultat. On ne compte plus les pétitions qui circulent depuis de nombreuses années - dont certaines à plusieurs milliers de signataires - pour que lui et son compère Benjamin Da Silva aient à leur tour l'honneur de prendre place en studio pour, entre autres réjouissances, enregistrer dans la voix-off du jeu les effectifs complets des championnats polonais, saoudien et écossais. Car oui, c'est aussi ça, FIFA.Il est avec Liza la voix des Bleus, après avoir été celle des affiches de Liguain du dimanche soir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com