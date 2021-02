Qui pour remplacer Antoine Kombouaré au FC Nantes ?

Quarante-six jours. C'est le temps qu'aura duré le drôle de mariage entre le FC Nantes et Raymond Domenech, limogé après seulement sept rencontres passées à la tête des Canaris. Place désormais à Antoine Kombouaré, son successeur, qui aura pour mission de tenir plus longtemps que l'ancien sélectionneur des Bleus. Tout sauf une formalité pour le Kanak. La famille Kita, elle, peut déjà plancher sur le nom du futur entraîneur du FCN pour ne pas perdre de temps au printemps. Voici quelques pistes à étudier avec le plus grand sérieux.

Rolland Courbis

Patrick Collot

Xavier Dupont de Ligonnès

Après trois premiers matchs décevants (un nul, deux défaites), Antoine Kombouaré voit arriver à son chevet l'indéboulonnable Rolland Courbis., insiste-t-il au moment de son intronisation comme conseiller du président.Ni une, ni deux, Kombouaré est limogé une semaine plus tard et laisse sa place à Courbis, stupéfait de se voir offrir une telle opportunité. Hop, une seizième aventure sur un banc pour le technicien de 67 ans. Et un dix-septième coach à ajouter à l'immense collection de Waldemar Kita. Qui dit mieux ?Quitte à le voir enfiler le costume d'intérimaire tous les six mois pour deux petits matchs, autant lancer l'éternel adjoint dans le grand bain. Avec un peu de chance, il pourra diriger une dizaine de rencontres et rejoindre le cercle très ouvert des coachs licenciés/poussés à bout/démissionnaires passés par le FC Nantes depuis près de quinze ans.Parce qu'à force de creuser, Waldemar Kita finira bien par mettre la main sur le Nantais le plus recherché de la planète.