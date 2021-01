Qui paye la L1 ? Bah, vous, les abonnés !

L'information a été donnée par l'AFP : Mediapro est prêt à diffuser la Ligue 1 toute la saison si un nouveau diffuseur n'est pas trouvé d'ici-là. Pendant que le trotskiste Jaume Roures s'assure une diffusion du championnat de France gratuitement, l'abonné trinque !

Téléfoot jusqu'au bout

Pas de Ligue 1 en clair pour le moment

L'Agence France Presse a donné l'info, et elle a en partie été confirmée par la Ligue : Mediapro s'est dit prêt à maintenir la diffusion du championnat de France sur ses antennes jusqu'à la fin de la saison. Dans tous les cas, la 23et la 24journées, du 3 et 7 février, étaient déjà, avant la dépêche AFP, programmées sur Téléfoot. C'est ce qui était indiqué sur le site internet de la LFP. La situation va donc se poursuivre. Le groupe Mediapro, qui ne paye déjà plus depuis le 6 octobre dernier, a seulement promis 100 millions d'euros de dédommagements après la rupture de son contrat de plus de 830 millions d'euros, en comptant les droits de la L2, et n'a versé que 135 millions d'euros, lors du premier versement d'août dernier. Un beau bazar.Néanmoins, il y a quatre mois, le magazineconfirmait que la LFP avait demandé, au moins le temps de la procédure de conciliation, une saisie des avoirs de Mediapro en France et. Autrement dit, après avoir déduit les frais de fonction, de gestion et de production de la chaîne, cette dernière avait l'obligation de verser le surplus au foot français et aux clubs."saisies conservatoires"Il semblerait donc que ce mécanisme, bien qu'il avait été fixé au départ sur le seul temps de la médiation, se prolonge et dure au moins jusqu'à février, voire plus. Ce sont les abonnés à Téléfoot qui assurent, pour l'instant, et ce, depuis 6 mois, la diffusion et la production du championnat de France. Grâce aux 25€ par mois payés en moyenne par, aux dernières nouvelles, plus de 400 000 personnes, les matchs peuvent être diffusés et apparaître à la télévision. Ce qui est, en soi, assez dingue.Et c'est aussi l'une des raisons qui explique le refus, officiel ou officieux, d'une Lire la suite de l'article sur SoFoot.com