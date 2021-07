Qui étais-tu, le kemari ?

Bien avant l'apparition du football, les Japonais pratiquaient le kemari. Un jeu de ballon, sans gagnant ni perdant, qui met en avant l'esprit d'équipe et le collectif, qu'une poignée de fidèles fait perdurer au Pays du Soleil levant, refusant le crépuscule d'une discipline millénaire.



Plus qu'une centaine de joueurs il y a 20 ans

Un ballon rond, une poignée de joueurs et des centaines de spectateurs. Nous ne sommes pas au Sapporo Dome d'Hokkaido ou au stade Ajinomoto de Tokyo, mais bel et bien dans un temple shinto. Chaque 4 janvier, quelques passionnés investissent l'enceinte du Shimogamo-jinja de Kyoto pour le, la première partie dede l'année. Une manière de continuer de faire vivre ce jeu, introduit au Japon il y a plus de 1400 ans. Il y est en effet fait référence dans le, un écrit qui date du début du VIIIsiècle. Une manière, aussi, d'entamer l'année du bon pied. Le droit, en l'occurrence, puisque lea pour particularité de ne se jouer qu'avec celui-ci. Le principe : se passer le cuir de joueur en joueur, sans le faire tomber au sol. Une discipline qui demande un sens du collectif et de la confiance en son coéquipier.Mais cet ancêtre de la brésilienne va bien au-delà de la simple activité sportive., resitue Vinca Baptiste, spécialiste des arts d'Extrême-Orient.La perte d'influence de la discipline a mené à la création d'une société de préservation du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com