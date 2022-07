Qui est Paulo Fonseca, le nouveau coach du LOSC ?

Nommé à la tête du LOSC ce jeudi, Paulo Fonseca (49 ans) débarque dans l'Hexagone pour y distiller son football offensif avec un CV (Shakhtar Donetsk, AS Roma) attrayant. Suffisant pour redonner un nouveau souffle au champion de France 2021 ?

Le 30 juin 2022, lors de sa présentation à Lille, Paulo Fonseca a dit les mots que les fans lillois voulaient entendre. Le nouveau coach du LOSC, qui a fui l'Ukraine où il résidait avec sa compagne il y a quelques mois, a admistout en étant d'ores et déjà persuadé de pouvoir. Quelques semaines plus tôt, au cours d'une, il expliquait dans le détail les préceptes de son Shakhtar qui a tout remporté sur la scène nationale. Dedans, Fonseca y parle de son 4-2-3-1, de ses latéraux très offensifs, de comment il a su faire évoluer ce système à Rome dans un championnat où les formations pressent haut. En Ligue 1, il va devoir également trouver la clé face à des blocs bas prêts à exploser en contre. Un cas de figure où le LOSC a perdu beaucoup trop de points l'an passé, et qui a valu à son prédécesseur Jocelyn Gourvennec de faire ses valises malgré un historique huitième de finale de C1. En réponse, l'intéressé l'assure : il est déjà bien renseigné sur l'endroit où il a mis les pieds., détaillait-il en conférence de presse.Pour ce faire, le technicien portugais pourra compter sur une pléiade d'adjoints, et notamment Jorge Maciel qui est au club depuis trois ans. Il devrait également pouvoir avoir son mot à dire sur un recrutement qui bat déjà son plein : le LOSC a déjà dit bye-bye à Burak Yılmaz (Fortuna Sittard) et Sven Botman (Newcastle) et devrait également en faire de même avec Zeki Celik (AS Roma). Dans le sens des arrivées, Akim Zedadka (Clermont), Jonas Martin (Rennes) et d'Alexsandro (Chaves, D2 portugaise) ont posé leurs valises dans la capitale des Flandres en attendant d'autres. Quels que soient les noms, et tant mieux s'ils sont ronflants, Fonseca veut voir du jeu. Dansen 2018, ce fan de Fernando Couto et de Paolo Maldini n'était pas vraiment séduit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com